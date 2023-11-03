Fokus ke Persija Jakarta vs PSM Makassar, Thomas Doll Ogah Bicara soal Transfer Pemain

PAREPARE – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menegaskan bahwa fokusnya kini sepenuhnya tertuju ke laga kontra PSM Makassar dalam pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Tak ayal, dia ogah membicarakan hal-hal lain, seperti rencana transfer pemain Persija.

“Saya tidak mau berbicara sekarang tentang apa yang terjadi pada beberapa pekan tentang pemain baru karena kami sekarang memiliki pertandingan penting,” kata Thomas Doll dalam jumpa pers jelang laga, Kamis 2 November 2023.

Walaupun di sisi lain, Thomas Doll sadar bahwa Persija sedang tidak dalam performa terbaiknya. Di lima pertandingan terakhirnya, mereka tidak mampu meraih kemenangan. Persija tiga kali ditahan imbang dan menelan dua kekalahan beruntun di dua laga terakhirnya.

Apalagi, saat kalah dari PSIS Semarang, Thomas Doll mengakui bahwa para pemainnya banyak melakukan kesalahan. Pelatih asal Jerman itu berharap anak asuhnya bisa segera bangkit di markas PSM Makassar.