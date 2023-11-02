Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ogah Bereksperimen saat Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Irak Bakal Andalkan Skuad Inti

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:01 WIB
Ogah Bereksperimen saat Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Irak Bakal Andalkan Skuad Inti
Timnas Irak kala berlaga. (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
A
A
A

PELATIH Timnas Irak, Jesus Casas, dipastikan tak bakal bereksperimen saat mengarungi Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Timnas Indonesia. Jesus Casas bakal andalkan skuad intinya.

Dilansir dari media Irak, Winwin, Kamis (2/11/2023), Timnas Irak disebut akan memandang serius laga-laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhasil, Federasi Sepakbola Irak menyebut Casas akan menyingkirkan kebiasaan buruknya untuk melakukan uji cobaa terhadap pemain.

Timnas Irak

Sejumlah nama pemain bintang Irak pun dipastikan siap diandalan dalam mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antaranya, ada Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayish, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, Saad Natiq, Hussein Ali, Mirkhas Dusky, dan Jalal Hassan.

"Casas memutuskan untuk menghilangkan kebiasaan bereksperimen (uji coba) dengan pemain dan nama baru untuk Timnas Irak,” tulis Federasi Irak yang dikutip dari Winwin, Kamis (2/11/2023).

"Pelatih asal Spanyol tersebut memutuskan akan memilih skuad inti sebagai bentuk keseriusan Casas jelang menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi (Piala Dunia 2026)," lanjutnya.

“Casas akan banyak mengandalkan pilar Timnas Irak, seperti Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayish, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, Saad Natiq, Hussein Ali, Mirkhas Dusky, dan Jalal Hassan,” jelas Winwin.

