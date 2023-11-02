Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Cedera Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh hingga Bawa-Bawa Doan Van Hau

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |00:02 WIB
Media Vietnam Soroti Cedera Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh hingga Bawa-Bawa Doan Van Hau
Sandy Walsh cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam The Thao 247 soroti cedera bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menjelang laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023. Walsh menjadi perhatian media Vietnam tersebut karena menyebut ingin menyikut bek Timnas Vietnam, Doan Van Hau.

Sandy Walsh pernah menjadi perhatian di media Vietnam karena pernyataannya perihal bek Timnas Vietnam, Doan Van Hau. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu mengaku ingin menyikut Doan Van Hau untuk berselebrasi jika cetak gol kontra Vietnam.

Doan Van Hau

Pernyataan dari Sandy Walsh sejatinya hanyalah lelucon. Sebab, Doan Van Hau dikenal sebagai pemain yang kotor karena kerap bermain kasar kontra Timnas Indonesia.

Kini, pernyataan Sandy Walsh tentang menyikut Doan Van Hau menjadi konsumsi media Vietnam, The Thao 247. Mereka mengabarkan tentang cedera yang mendera Sandy Walsh jelang laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini.

“Setelah memprovokasi bek nomor 1 Vietnam, pemain Indonesia tiba-tiba menemui tenggat,” demikian judul yang diberikan oleh media tersebut. Sebutan bek nomor satu Vietnam merujuk kepada Doan Van Hau.

“Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh diburu waktu karena cedera yang menderanya pada beberapa hari lalu,” tambah media tersebut.

Halaman:
1 2
      
