HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Pemain Timnas Indonesia yang Cedera hingga Gagal Sikut Pemain Kontroversi Doan Van Hau

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:57 WIB
Media Vietnam Sindir Pemain Timnas Indonesia yang Cedera hingga Gagal Sikut Pemain Kontroversi Doan Van Hau
Doan Van Hau dan Park Hang-seo. (Foto: Instagram/@doanvanhau_1904)
MEDIA Vietnam, Sports 442, sindir pemain Timnas Indonesia yang cedera hingga gagal sikut pemain kontroversi Doan Van Hau. Pemain Timnas Indonesia yang dimaksud adalah Sandy Walsh.

Diketahui, Sandy Walsh sempat berkelakar ingin menyikut pemain Timnas Vietnam, Doan Van Hau, saat kedua tim bertemu nanti. Hal itu rencananya ingin dilakukan Sandy Walsh kala berselebrasi jika berhasil mencetak gol ke gawang Vietnam.

Sandy Walsh

Meski ungkapan itu hanya sebuah kelakar biasa, Sandy Walsh tetap jadi sorotan. Sebab, Doan Van Hau sendiri kerap dapat sorotan lebih kala Timnas Indonesia melawan Vietnam lantaran permainannya yang dinilai kasar.

Salah satu aksi kasar Doan Van Hau terjadi kala melawan Timnas Indonesia di SEA Games 2019. Kala itu, Evan Dimas yang jadi korbannya. Kala itu, Doan Van Hau melakukan tekel horor ke Evan Dimas hingga menyebabkan cedera parah. Tak heran, Sandy Walsh ikut gemas dengan Doan Van Hau.

Tetapi kini, media Vietnam menyebut rencana Sandy Walsh menekel Doan Van Hau terancam gagal. Pasalnya, Sandy Walsh kini didera cedera. Dia mengalami luka di kakinya saat membela KV Mechelen dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Bahkan, Sandy Walsh sampai harus mendapat beberapa jahitan di kakinya.

“Malang, rencana pemain Indonesia untuk menyikut Van Hau terancam gagal,” tulis judul media Vietnam, Sports 442, dikutip Rabu (1/11/2023).

“Sandy Walsh mengalami cedera pada pertandingan antara KV Mechelen dan Cercle Brugge di turnamen profesional Belgia yang berlangsung pada 28 Oktober. Bek kelahiran 1995 itu mengalami robekan pada bagian kaki belakang dan mendapat banyak jahitan,” tulis media Vietnam.

“Sandy Walsh sebelumnya mengumumkan tantangan kepada bek Doan Van Hau. Secara khusus berbicara di salah satu saluran media di Indonesia, bek kanan Timnas Indonesia ini berkata setengah bercanda dan setengah serius, ‘Saya ingin menyikut pemain nomor 5 (Doan Van Hau - Reporter) tim Vietnam’,” lanjutnya.

