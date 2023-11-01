Hasil Babak Pertama Madura United vs Persib Bandung: Sama Kuat, Skor Masih 0-0

BANGAKALAN – Persib Bandung harus puas menutup babak pertama kontra Madura United dengan skor 0-0 di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, pada Rabu (1/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, Bangakalan, Jawa Timur, tim asuhan Bojan Hodak itu tampak kesulitan menembus pertahanan Madura United.

Bermain di kandang lawan, Persib mencoba memberikan tekanan terhadap tim tuan rumah. Namun, Madura United berhasil bertahan dengan baik hingga pertandingan di babak pertama pun berakhir 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada laga kali ini, Madura United menjamu Persib di markas berbeda. Sebelumnya Lasker Sape Kerrab-julukan Madura United- memakai Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) yang saat ini direnovasi.

Dalam jalannya pertandingan, kedua tim bermain cukup sengit sejak babak pertama dimulai. Persib Bandung tak ragu-ragu melancarkan serangan intens mereka.

Lima menit permainan berjalan, Edo Febriansyah langsung melesatkan tembakan ke arah gawang Madura United. Peluang demi peluang terus dibangun oleh Pangeran Biru-julukan Persib.

Persib terus memanfaatkan permainan flank. Edo tampak menjadi tumpuan sang pelatih, Bojan Hodak, pada strategi kali ini. Namun upayanya masih belum maksimal