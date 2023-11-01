Liga 1 2023-2024: Madura United Targetkan Poin Penuh saat Jamu Persib Bandung

BANGKALAN – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, berambisi membawa timnya meraih tiga poin saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Sang pelatih tak ingin Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- terlempar dari posisi empat besar di papan klasemen sementara musim ini.

Madura United akan menjamu Persib di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pada Rabu (1/11/2023) pukul 19.00 WIB. Sayangnya, Laskar Sape Kerrab hanya memiliki waktu yang singkat untuk menjamu Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Pasukan Souza hanya memiliki rentan waktu persiapan tiga hari plus perjalanan pulang dari Pulau Bali ke Madura. Mengingat, Madura United baru bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (28/10) lalu.

Kendati begitu, Souza tidak ingin ambil pusing memikirkan situasi tersebut. Juru taktik asal Brasil itu optimistis Madura United bisa meraih poin maksimal demi tetap bersaing di papan atas klasemen.

“Kami tidak punya banyak waktu dari pertandingan lalu ke pertandingan ini untuk persiapan. Kami harus tingkatkan permainan kami untuk lebih baik,” kata Souza, dilansir dari situs LIB, Rabu (1/11/2023).

“Kami harus detail dalam menyerang lawan. Kami akan berupaya di jalur kemenangan lagi dan bertahan di atas, di empat besar,” sambungnya.