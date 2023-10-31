Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Cantik yang Bisa Geser Georgina Rodriguez dari Hati Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Model Asal Rusia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:06 WIB
5 Perempuan Cantik yang Bisa Geser Georgina Rodriguez dari Hati Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Model Asal Rusia
5 Perempuan Cantik yang Bisa Geser Georgina Rodriguez dari Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagaram/viki_odintcova)
TERDAPAT 5 perempuan cantik yang bisa geser Georgina Rodriguez dari hati Cristiano Ronaldo. Sebab perlu diketahui, hubungan Ronaldo dan Georgina sejatinya masih berstatus pacaran dan belum menikah.

Meski dari hubungan Ronaldo dengan Georgina telah dikaruniai dua anak, yakni Alana Martina dan Bella Esmeralda, keduanya belum berlanjut ke pelaminan. Karena hal tersebut, hubungan Ronaldo dan Georgina serta kelima anak mereka belum bisa dinyatakan sempurna sebagai keluarga.

Sejauh ini Ronaldo belum ada tanda-tanda akan menikahi Georgina. Lantas ditakutkan hubungan pasangan tersebut bakal berpisah. Menariknya, sejumlah nama pun dikaitkan dengan CR7 jika benar-benar pisah dengan Georgina. Lantas siapa saja nama tersebut?

Berikut 5 Perempuan Cantik yang Bisa Geser Georgina Rodriguez dari Hati Cristiano Ronaldo:

5. Amal Saber

Cristiano Ronaldo bersama Amal Saber

Ronaldo dan Amal Saber pernah dekat pada 2014 silam. Bahkan pada saat itu Ronaldo pernah mengajak Saber bermain ke rumahnya yang kala itu masih di Real Madrid.

Saber sempat memiliki tempat spesial di hati Ronaldo. Jadi, bukan tidak mungkin mereka bisa kembali bersama jika sama-sama single.

4. Melissa Satta

Melissa Satta

Ronaldo pernah diisukan menjalin asmara dengan Melissa Satta pada 2012 silam. Padahal saat itu model Italia tersebut tengah menjalin cinta dengan Kevin Prince Boateng.

Namun, kini Melissa Satta dan Boateng sudah berpisah. Melissa kini berstatus janda dan bisa saja dekat dengan Ronaldo jika memilih pisah Georgina.

Halaman:
1 2 3
      
