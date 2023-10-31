5 Negara Besar Dunia yang Berpeluang Gabung AFF jika Piala AFF Disahkan sebagai Agenda Resmi FIFA, Nomor 1 Peringkat 27 Dunia!

TERDAPAT 5 negara besar dunia yang berpeluang gabung Federasi Sepakbola ASEAN (AFF) jika Piala AFF disahkan sebagai agenda resmi FIFA. Ya, seperti yang diketahui Piala AFF sampai saat ini belum masuk kalender resmi FIFA.

Kendati demikian, Presiden FIFA, Gianni Infantino telah mengindikasikan Piala AFF bisa masuk agenda resmi FIFA. Andai hal tersebut terjadi, akan ada banyak tim yang tertarik bergabung Piala AFF karena kini ada poin FIFA yang diperebutkan. Lantas siapa saja tim-tim tersebut?

Berikut 5 Negara Besar Dunia yang Berpeluang Gabung AFF jika Piala AFF Disahkan sebagai Agenda Resmi FIFA:

5. India





India dikabarkan tertarik meninggalkan Federasi Sepakbola Asia Selatan (SAFF). Jika itu benar, maka Piala AFF bisa jadi destinasi India selanjutnya.

Pasalnya India yang kini berada di peringkat 102 dunia itu menilai SAFF tidak kompetitif. Sementara AFF kini justru banyak menghadirkan tim-tim kuat yang mulai bisa bersaing di Asia, seperti halnya Vietnam, Thailand, dan Timnas Indonesia.

“Tujuan kami (pindah ke AFF) adalah agar Timnas kami mendapatkan tekanan yang terbaik dalam kompetisi. Respons AFF sangat positif, akan tetapi kami terjebak pada situasi pandemi Covid-19," kata Sekjen IAFF Kushal Das, dilansir dari Times Of India.

"Ketika AFF menerima permintaan kami, maka kami akan turut dalam kompetisi mereka dengan sungguh-sungguh," sambung Kushal Das.

4. Belarusia





Belarusia sejatinya bagian dari UEFA. Namun, Belarusia mendapat larangan bermain dari FIFA dan UEFA karena dukungan negara tersebut terhadap Rusia yang menginvasi Ukraina.

Andai Belarusia tak senang dengan keputusan UEFA tersebut, negara itu bisa saja pindah ke federasi sepakbola lain. Dan Piala AFF bisa menjadi salah satu opsinya.

Menariknya Dewan Olimpiade Asia (OCA) membuka pintu jika Belarusia ingin pindah ke AFC. Bukan tak mungkin dari lima Federasi sepakbola yang ada di Asia, Belarusia memilih AFF. Saat ini, Belarusia menempati peringkat 97 dunia.

“Pada KTT Olimpiade ke-11, Dewan Olimpiade Asia (OCA) menawarkan untuk memfasilitasi partisipasi atlet dari Rusia dan Belarusia dalam kompetisi internasional di Asia,” tulis @theaseanfootball.