Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Bantai Tim Eropa Jelang Piala Dunia U-17 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, takjub Timnas Indonesia U-17 bantai tim Eropa jelang Piala Dunia U-17 2023. Media Negeri Naga Biru itu mengklaim kemenangan tersebut menunjukkan Garuda Asia mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 menang telak 4-0 atas Torpedo Moscow U-17 (Rusia) dalam laga uji coba persiapan Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB.

(Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Pertandingan uji coba tersebut digelar tertutup sehingga sangat minim informasi. Namun, telah dikonfirmasi bahwa pencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 pada laga itu adalah Arkhan Kaka dan Nabil Asyura yang kompak mencetak brace.

Meski tertutup, kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Torpedo Moscow U-17 rupanya sampai ke media Vietnam, The Thao 247. Dalam sebuah artikelnya, The Thao 247 kagum melihat Timnas Indonesia U-17 membantai tim Eropa dan mengklaim bahwa Garuda Asia sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023.

"Indonesia mengalahkan tim Eropa sebelum Piala Dunia U-17 2023," tulis judul artikel The Thao, dikutip Selasa (31/10/2023).

"Kemenangan Indonesia U-17 menunjukkan bahwa tim ini mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi putaran final Piala Dunia U17 2023," tambah media Vietnam itu.