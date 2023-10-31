Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Bantai Tim Eropa Jelang Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:06 WIB
Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Bantai Tim Eropa Jelang Piala Dunia U-17 2023
Nabil Asyura, calon mesin gol Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, takjub Timnas Indonesia U-17 bantai tim Eropa jelang Piala Dunia U-17 2023. Media Negeri Naga Biru itu mengklaim kemenangan tersebut menunjukkan Garuda Asia mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 menang telak 4-0 atas Torpedo Moscow U-17 (Rusia) dalam laga uji coba persiapan Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB.

Bima Sakti

(Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Pertandingan uji coba tersebut digelar tertutup sehingga sangat minim informasi. Namun, telah dikonfirmasi bahwa pencetak gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 pada laga itu adalah Arkhan Kaka dan Nabil Asyura yang kompak mencetak brace.

Meski tertutup, kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Torpedo Moscow U-17 rupanya sampai ke media Vietnam, The Thao 247. Dalam sebuah artikelnya, The Thao 247 kagum melihat Timnas Indonesia U-17 membantai tim Eropa dan mengklaim bahwa Garuda Asia sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023.

"Indonesia mengalahkan tim Eropa sebelum Piala Dunia U-17 2023," tulis judul artikel The Thao, dikutip Selasa (31/10/2023).

"Kemenangan Indonesia U-17 menunjukkan bahwa tim ini mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi putaran final Piala Dunia U17 2023," tambah media Vietnam itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183142/fadly_alberto-G76a_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Sudah Jadikan Nova Arianto bak Ayah Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644401/jadwal-piala-aff-2026-debut-pelatih-anyar-timnas-indonesia-wsi.webp
Jadwal Piala AFF 2026: Debut Pelatih Anyar Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_kiri.jpg
Ini Alasan Indra Sjafri Nekat Uji Coba Timnas Indonesia U-22 Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement