HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diramaikan Para Legenda, Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023 Jadi Ajang Cari Aset Masa Depan Timnas Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:03 WIB
Diramaikan Para Legenda, Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023 Jadi Ajang Cari Aset Masa Depan Timnas Indonesia
Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023. (Foto: Basudiwa Supraja/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Turnamen usia muda Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023 digelar. Lewat ajang ini, diharapkan bisa turut terjaring aset masa depan Timnas Indonesia.

Ajang Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023 pun akan diramaikan para legenda sepakbola Tanah Air. Di turnamen itu, ada pemecahan rekor muri juga yang akan dilakukan.

Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023. Foto: Basudiwa Supradja/MNC Portal Indonesia

Turnamen Soekarno Cup Liga Kampung U-17 2023 sudah memasuki babak delapan besar. Babak perempatfinal diikuti dua tim dari Sumatera, dua tim dari Jawa, dua wakil dari Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, dan dua tim dari Bali dan Papua.

Laga babak perempatfinal akan digelar di Bekasi International Soccer Field, Cut Mutia, Bekasi, pada Rabu 1 November 2023. Kemudian, laga babak semifinal dan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 2 dan 3 November 2023.

“Soekarno Cup dari kelurahan-kelurahan di daerah yang cinta sepakbola, turnamen ini digelar untuk menghormati jasa Bung Karno dalam sepakbola,” kata Ketua Panitia Pelaksana, Nur Arifin pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (31/10/2023).

“Timnas Indonesia di bawah Antun Pogacnik adalah rekor kemenahan terbanyak, belum ada yang mengalahkan, keduanya kan Shin Tae-yong,” ujar pria yang juga Bupati Terenggalek itu.

Lebih lanjut, Nur Arifin menjelaskan mengapa pihaknya memilih kelompok usia 17 tahun. Sebab menurutnya, pemain muda di usia tersebut belum banyak yang berkarier profesional di klub.

“Karena usia 15, 16, 17 itu, di bawah klub cukup minim stoknya, mungkin yang skuad Timnas U-17 itu Piala Dunia U-17 kan kebanyakan jebolan liga top skor, itu tidak digelar di semua kota, jadi yang di pinggir belum terpantau ke sana,” tutur Nur Arifin

“Kalo U-21, U-23 itu rata-rata sudah masuk Liga 1 sampai Liga 3, ada EPA juga, jadi kita ingin melengkapj stok yang kosong,” ujar pria yang disapa Gus Ipin itu.

