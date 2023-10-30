Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Kesampingkan Laga Timnas Indonesia vs Iran, Tak Dimunculkan di Unggahan Foto!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:16 WIB
Media Malaysia Kesampingkan Laga Timnas Indonesia vs Iran, Tak Dimunculkan di Unggahan Foto!
Timnas Indonesia direncanakan beruji coba kontra Timnas Iran sebelum Piala Asia 2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

MEDIA Malaysia, @malaysiafootballleague, kesampingkan laga Timnas Indonesia vs Iran. Tidak ada laga antara Timnas Indonesia vs Iran yang dimunculkan dalam foto unggahan mereka di media sosial Instagram.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk putaran final Piala Asia 2023. Ajang yang digelar di Qatar itu akan dimulai pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia

Menjelang turnamen, Timnas Indonesia diperkirakan akan melaksanakan laga uji coba. Belakangan, muncul kabar bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi salah satu tim kuat Asia, yaitu Timnas Iran.

Media Malaysia, @malaysiafootballleague, di Instagram membahas tentang laga-laga antara tim-tim Asia Tenggara kontra tim-tim top Asia. Ada Vietnam, Thailand, Kamboja, dan juga Malaysia itu sendiri.

Media tersebut membandingkan hasil Vietnam yang telah dibantai dengan skor 0-6 oleh Korea Selatan dalam laga uji coba pada Oktober 2023 ini. Sedangkan Malaysia akan menghadapi Arab Saudi.

Timnas Thailand telah dikonfirmasi akan beruji coba dengan Jepang sebelum Piala Asia 2023. Di sisi lain, Kamboja akan menghadapi Qatar. Namun, tidak ada Timnas Indonesia dalam gambar tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183604/rizky_ridho-lC0r_large.jpg
Harga Pasaran dan Gaji Rizky Ridho, Pemain Pertama Indonesia yang Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644009/gol-dari-tengah-lapangan-rizky-ridho-masuk-nominasi-puskas-award-fsa.webp
Gol dari Tengah Lapangan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement