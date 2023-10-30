Media Malaysia Kesampingkan Laga Timnas Indonesia vs Iran, Tak Dimunculkan di Unggahan Foto!

MEDIA Malaysia, @malaysiafootballleague, kesampingkan laga Timnas Indonesia vs Iran. Tidak ada laga antara Timnas Indonesia vs Iran yang dimunculkan dalam foto unggahan mereka di media sosial Instagram.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk putaran final Piala Asia 2023. Ajang yang digelar di Qatar itu akan dimulai pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024.

Menjelang turnamen, Timnas Indonesia diperkirakan akan melaksanakan laga uji coba. Belakangan, muncul kabar bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi salah satu tim kuat Asia, yaitu Timnas Iran.

Media Malaysia, @malaysiafootballleague, di Instagram membahas tentang laga-laga antara tim-tim Asia Tenggara kontra tim-tim top Asia. Ada Vietnam, Thailand, Kamboja, dan juga Malaysia itu sendiri.

Media tersebut membandingkan hasil Vietnam yang telah dibantai dengan skor 0-6 oleh Korea Selatan dalam laga uji coba pada Oktober 2023 ini. Sedangkan Malaysia akan menghadapi Arab Saudi.

Timnas Thailand telah dikonfirmasi akan beruji coba dengan Jepang sebelum Piala Asia 2023. Di sisi lain, Kamboja akan menghadapi Qatar. Namun, tidak ada Timnas Indonesia dalam gambar tersebut.