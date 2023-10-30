Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berpeluang Tampil di Olimpiade Paris 2024, Lionel Messi Bisa Catat Sejarah Langka

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |06:03 WIB
Lionel Messi berpotensi tampil di Olimpiade 2024 bersama Timnas Argentina (Foto: Reuters)
BUENOS AIRES - Megabintang Argentina, Lionel Messi, bisa mencetak sejarah langka. Dia berpeluang mentas di Olimpiade Paris 2024 bersama Timnas Argentina U-23.

Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC/KOI) Argentina, Thomas Back, telah mebuka kesempatan itu. Menurutnya ini bakal menjadi sejarah tersendiri bagi Messi.

La Pulga diyakini bisa mengoleksi dua medali emas dan satu Piala Dunia. Ini merupakan prestasi yang belum pernah dicapai oleh pemain manapun di dunia menurut Back.

"Akan luar biasa jika dia bisa berada di sini. Bagi Lionel Messi, ini berarti kesempatan untuk menulis sejarah sekali lagi. Dia bisa menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang memiliki dua medali emas dan satu Piala Dunia," ujarnya dipetik dari Marca, Jumat (27/10/2023).

Di sisi lain pelatih Timnas Argentina, Javier Mascherano, pun secara terbuka menginginkan sang megabintang, Lionel Messi, ikut memperkuat pasukannya di Olimpiade Paris 2024. Ini bisa saja membuka kemungkinan Messi bertemu Kylian Mbappe di final seperti Piala Dunia 2022 lalu.

Sebagaimana diketahui, pada Olimpiade Paris 2024, masing-masing tim U-23 diperbolehkan membawa tiga pemain senior mereka. Mascherano pun dengan senang hati membuka peluang Messi masuk dalam daftar skuadnya.

