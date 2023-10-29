Piala Dunia U-17 2023: Iqbal Gwijangge Ingin Bawa Timnas Indonesia U-17 Main Ngotot saat Jumpa Ekuador U-17

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia U-1, Muhammad Iqbal Gwijangge berharap skuad Garuda Asia bermain ngotot lawan Ekuador dalam laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (10/11/2023).

Timnas Indonesia dan Ekuador di Grup A juga bersama Panama, dan Maroko. Lawan-lawan itu menjadi ujian awal jika Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- jika ingin lolos ke babak 16 besar.

Muhammad Iqbal Gwijangge mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus bermain ngotot sejak awal laga melawan Ekuador untuk dapat poin. Sebab, dia menilai poin di laga pembuka akan menjadi motivasi di laga-laga selanjutnya.

"Kami tahu juga lawan berat. Pertama kita melawan Ekuador, kami harus bermain lebih berani, dan harus fokus pada tim sendiri," kata Muhammad Iqbal Gwijangge dilansir dari laman PSSI, Sabtu (28/10/2023).

Kapten Timnas Indonesia U-17 itu mengatakan optimistis timnya akan tampil maksimal pada Piala Dunia U-17. Pasalnya, timnya itu sudah ditempa sang pelatih Bima Sakti dalam pemusatan latihan (TC) jangka panjang.

"Kami akan memberikan 100 persen di laga perdana nanti," jelas Iqbal.