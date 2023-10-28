Posisi Rafael Struick di Timnas Indonesia Terancam Gara-Gara Penyerang Ganas asal Belanda Ini

POSISI Rafael Struick di Timnas Indonesia terancam gara-gara penyerang ganas asal Belanda, Delano Ladan. Bagi yang belum tahu, Delano Ladan sendiri merupakan sosok striker 23 tahun yang saat ini bermain untuk TOP Oss, klub Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda 2023-2024.

Menurut laporan akun Instagram @futboll.indonesiaa, Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya. Menariknya, eks pemain Timnas Belanda U-18 itu disebut bersedia dinaturalisasi jadi WNI demi membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

“Striker Liga 2 Belanda TOP Oss, Delano Ladan, memiliki darah keturunan Indonesia yang sangat ingin membela Timnas Indonesia,” tulis akun @futboll.indonesiaa dalam unggahannya, dikutip Sabtu (28/10/2023).

Menanggapi pernyataan akun di atas, Delano Ladan langsung memberi respons positif di kolom komentar. Melalui akun Instagramnya, @delano_ladan, striker asal Belanda itu meninggalkan emoji bendera Indonesia, seekor burung Garuda, dan hati berwarna merah.

Respons Delano Ladan itu seakan mengonfirmasi bahwa dirinya memang benar ingin membela Timnas Indonesia. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk menjadikan pemain yang pernah main di Timnas Belanda U-18 itu sebagai penyerang ganas Timnas Indonesia.

Apalagi, Delano Ladan belum pernah bermain untuk Timnas Belanda senior. Artinya, Ladan masih bisa dinaturalisasi jadi WNI. Jika situasi ini benar terjadi, makan posisi Rafael Struick sebagai penyerang sayap di Timnas Indonesia kemungkinan terancam digantikan dirinya.