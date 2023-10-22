Kisah Rafael Struick Sudah Bermain di Klub Sepakbola sejak Berusia 4 Tahun

Rafael Struick ternyata sudah bermain di klub sepakbola sejak usia empat tahun (Foto: Instagram/@rafaelstruick)

KISAH Rafael Struick sudah bermain di klub sepakbola sejak berusia empat tahun menarik untuk dibahas. Sebab, pesepakbola ADO Den Haag itu ternyata memang hidupnya selalu berkutat dengan si kulit bundar.

Pemain Timnas Indonesia itu diketahui memiliki darah keturunan dari ayahnya, Brian Struick. Sang ayah memiliki ibu asli orang Indonesia yakni Eleonora Fredrika Rientsma Struick, yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah.

Ibu dari Rafael, Soraya Noraly Soedito juga memiliki darah keturunan Suriname-Jawa. Alhasil, pemain kelahiran 27 Maret 2003 itu memiliki darah Indonesia yang cukup kental meski lahir di Leidschendam, Belanda.

Karier sepakbola Struick dimulai dari tim muda Akademi Forum Sport. Menurut kabar, Forum Sport bukan klub sepakbola pertamanya. Sang pemain disebut-sebut sudah menimba ilmu sepakbola sejak berusia empat tahun di sebuah akademi lain.

Lalu, pada 2020, Struick memilih pindah ke akademi RKAVV Leidschendam. Terakhir, ia hengkang ke ADO Den Haag Academy dan bertahan di klub itu hingga saat ini.