HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

ADO Den Haag Beri Respons Rafael Struick Jadi Cadangan di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |18:30 WIB
ADO Den Haag Beri Respons Rafael Struick Jadi Cadangan di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

ADO Den Haag beri respons usai pemainnya, Rafael Struick, jadi cadangan di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Klub kasta kedua Liga Belanda itu terkesan menyayangkan sang pemain 20 tahun tersebut tidak diberi menit bermain sama sekali oleh Shin Tae-yong.

Rafael Struick sejatinya menjadi salah satu dari 26 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dilangsungkan dalam dua leg yakni pada 12 Oktober 2023 (leg I) dan 17 Oktober 2023 (leg II).

Timnas Indonesia pun menyapu bersih dua pertandingan tersebut dengan kemenangan identik 6-0 (agregat 12-0). Sayangnya, Rafael Struick tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong dalam dua laga tersebut dan hanya menjadi penonton saja di tribun penonton.

Untuk leg I, Shin Tae-yong mengatakan Rafael Struick mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap memanggil winger milik ADO Den Haag tersebut agar bisa mengetahui strategi dan filosofinya.

Kemudian setelah leg I usai, laman resmi PSSI mengkonfirmasi bahwa kondisi cedera Rafael Struick sudah membaik dan amat mungkin untuk dimainkan pada leg II. Namun faktanya, Rafael Struick kembali hanya dicadangkan pada laga tersebut.

ADO Den Haag bahas Rafael Struick

Mengetahui pemainnya jadi cadangan di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam, ADO Den Haag pun memberikan respons. Di laman resminya, klub tersebut menyadari bahwa Rafael Struick tidak dimainkan karena cedera. Namun, mereka terkesan menyayangkan sang pemain 20 tahun tersebut tidak diberi menit bermain sama sekali.

Halaman:
1 2
      
