HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melesat Tajam pada Oktober 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |09:03 WIB
5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melesat Tajam pada Oktober 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia?
Timnas Indonesia tak masuk ke dalam peringkat 5 besar yang mngalami kenaikan posisi yng tajam di Oktober 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat tajam pada Oktober 2023 ini. Lantas apakah Timnas Indonesia termasuk di antaranya? Mengingat Garuda pun meraup banyak poin usai menang besar di dua laga melawan Brunei Darussalam.

Ya, Timnas Indonesia menang masing-masing 6-0 di dua pertemuan melawan Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berkat hasil positif itu, Garuda setidaknya mendapatkan tambahan 16,95 poin dan berhak naik dua posisi ke peringkat 147 dunia.

Hanya saja, naik dua peringkat menjadi hal yang normal, terutama selama di FIFA Matchday oktiber 2023. Sehingga Indonesia bukanlah 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat tajam di Oktober 2023. Lantas negara mana saja?

Berikut 5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melesat Tajam pada Oktober 2023:

5. Timnas Slovenia (Naik 5 Posisi)

Slovenia menjalani dua laga manis di Kualifikasi Piala Eropa 2024. Mereka menang 4-0 atas Finlandia dan menghajar Irlandia Utara 1-0. Hasil itu membuat Slovenia mantap memuncai klasemen sementara Grup H dengan 19 poin.

Hebatnya dua kemenangan itu membuat Slovenia mendapatkan +23,28 poin. Hasil itu membuat Slovenia naik lima peringkat ke posisi 54 FIFA.

4. Timnas Wales (Naik 5 Posisi)

Timnas Wales vs Kroasia

Wales juga memetik dua kemenangan penting di Oktober 2023. Pertama saat melawan Gibraltar di laga uji coba dan Wales menang 4-0, lalu yang paling menarik saat mereka menang 2-1 atas Kroasia di Kualifikasi Piala Eropa 2024.

Berkat dua kemenangan itu, Wales memiliki tambahan +18.17. Poin tersebut pun membuat Wales naik lima peringkat ke posisi 28.


