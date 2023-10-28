Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Panik Timnas Indonesia Gencar Jalankan Program Naturalisasi, Timnas Vietnam Jadi Bulan-bulanan?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:20 WIB
Media Vietnam Panik Timnas Indonesia Gencar Jalankan Program Naturalisasi, Timnas Vietnam Jadi Bulan-bulanan?
Ketum PSSI, Erick Thohir terus pantau program naturalisasi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, panik Timnas Indonesia gencar jalankan program naturalisasi. Pertanyaannya, apakah dengan adanya program naturalisasi di skuad Garuda ini bisa membuat Timnas Vietnam jadi bulan-bulanan pasukan Shin Tae-yong nanti?

Timnas Indonesia memang tergabung satu grup bersama Timnas Vietnam di dua turnamen internasional sekaligus. Yakni di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Grup F: Timnas Indonesia, Vietnam, Irak, Filipina) dan di Piala Asia 2023 (Grup D: Timnas Indonesia, Vietnam, Jepang, Irak).

Timnas Indonesia akan memulai babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan dua pertandingan tandang melawan Irak (16 November 2023) dan Filipina (21 November 2023). Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan menjamu Vietnam di laga kandang pertamanya pada 21 Maret 2024.

Sebelum itu, Timnas Indonesia dan Vietnam juga akan saling bentrok pada 19 Januari 2024 di Qatar pada Grup D Piala Asia 2023. Untuk mempersiapkan sejumlah laga di atas, PSSI dikabarkan segera menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain keturunan lagi yakni Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Nathan Tjoa-A-On bersama Ketum PSSI Erick Thohir dan Presiden Jokowi

Proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On diharapkan segera rampung sebelum 21 Maret 2024 agar keduanya bisa membela Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Saat ini, skuad Garuda juga sudah diperkuat pemain keturunan Eropa seperti Elkan Baggott (asal Inggris), Marc Klok (asal Belanda), Jordi Amat (asal Spanyol), hingga Sandy Walsh (asal Belgia).

Rupanya, media Vietnam, The Thao 247, panik melihat Timnas Indonesia gencar jalankan program naturalisasi tambahan lagi yang berdarah Eropa. Lantas, apakah dengan adanya program naturalisasi ini bisa membuat Timnas Vietnam jadi bulan-bulanan pasukan Shin Tae-yong itu?

Halaman:
1 2
      
