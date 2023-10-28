Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipercaya sebagai Anggota Komite Penasihat Seongnam FC, Shin Tae-yong: Saya Akan Berikan yang Terbaik untuk Kemajuan Tim!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:01 WIB
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
SEONGNAM – Klub asal Korea Selatan, Seongnam FC resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai anggota Komite Penasihat tim. Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia itu puas karena telah diberikan kepercayaan tersebut dan siap untuk memberikan nasihat terbaik kepada Seongnam FC agar klub tersebut bisa lebih baik lagi.

Informasi ini disampaikan secara langsung melalui Instagram resmi Seongnam FC (@sfc.seongnam), pada Jumat 27 Oktober 2023. Shin Tae-yong terpilih sebagai salah satu dari empat anggota komite penasihat yang ditunjuk oleh pihak klub.

Shin Tae-yong akan ditugaskan sebagai anggota komite penasihat divisi manajemen atlet. Sementara, tiga orang lainnya juga memiliki tugas masing-masing. Mereka adalah Dr. Shin Dong-eun (divisi kedokteran olahraga), Profesor Kim Jeong-man (divisi kerjasama eksternal), dan Oh Sinan (divisi hubungan masyarakat).

“Demi mengembangkan klub dan memperkuat statusnya, pemilik klub secara pribadi menunjuk empat orang dari berbagai bidang sebagai anggota komite penasihat,” tulis keterangan resmi Seongnam FC, dikutip pada Sabtu (28/10/2023).

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong mengaku merasa terhormat atas penunjukannya sebagai anggota komite penasihat Seongnam FC. Pelatih berusia 53 tahun itu berjanji untuk membantu terkait pengembangan pemain di klub tersebut.

