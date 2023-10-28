Persija Jakarta Lagi Terpuruk di Liga 1 2023-2024, Maman Abdurahman Yakin Bakal Bangkit

JAKARTA - Bek senior Persija Jakarta, Maman Abdurahman, komentari kondisi timnya yang lagi terpuruk di Liga 1 2023-2024. Maman tetap yakin Persija akan segera bangkit.

Menurut Maman, Persija Jakarta sudah berjuang keras sejauh ini di Liga 1 2023-2024. Namun, hasil yang didapat memang masih berkata lain.

"Sebagai pemain saya pun kecewa karena kami belum menang dalam enam laga kandang terakhir," kata Maman, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

"Tapi, saya percaya teman-teman sudah melakukan yang terbaik dalam latihan. Kami semua sudah melakukan apa pun itu dalam latihan dan pertandingan, tapi hasilnya belum berujung positif dan belum bisa menyenangkan Jakmania," tambahnya.

Menjelang putaran kedua, Maman pun meminta The Jakmania -suporter Persija- tetap setia mendukung timnya. Maman yakin Macan Kemayoran bisa melalui masa sulit ini.

"Kami semua tentu bertekad meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tetap dukung saya dan teman-teman yang ada di sini. Kami tim besar dan saya yakin bisa melewati masa-masa sulit," jelas Maman.