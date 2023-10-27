Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Pelatih Timnas Indonesia Konfirmasi Rencana Uji Coba Kontra Timnas Iran Jelang Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |19:33 WIB
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Konfirmasi Rencana Uji Coba Kontra Timnas Iran Jelang Piala Asia 2023
Timnas Indonesia berpotensi hadapi Iran sebelum Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi rencana uji coba kontra Timnas Iran sebelum Piala Asia 2023. Nova menuturkan bahwa hal itu memanglah opsi, namun belum bisa dipastikan.

Skuad Garuda -- julukan Timnas Indonesia -- punya agenda padat dalam beberapa bulan ke depan, dengan adanya dua agenda besar. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023 dan Piala Asia 2023 pada Januari 2024.

Nova Arianto

Namun begitu, di sela agenda padat itu, Timnas Indonesia sudah membidik calon lawan sebelum bersaing di Piala Asia 2023. Timnas Iran kencang dikabarkan menjadi lawan Skuad Garuda untuk pertandingan ‘pemanasan’.

Nova tidak menampik Timnas Indonesia membuka peluang berhadapan dengan Iran. Namun begitu, mantan penggawa Persib Bandung tersebut juga masih menunggu perkembangan terbaru dari PSSI.

“Sebelum Piala Asia kita memang merencanakan ada uji coba. Iran menjadi salah satu lawan yang kita rencanakan,” kata Nova kepada awak media dalam turnamen Media Cup 2023, Jumat (27/10/2023).

“Tetapi kita lihat perkembangan dari PSSI apakah kita jadi lawan Iran atau tidak nanti saat persiapan di Qatar,” sambungnya.

