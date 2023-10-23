Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Kaget Persija Jakarta Ngamuk Usai Gol Witan Sulaeman Tidak Disahkan, Akmal Marhali Pertanyakan Kualitas Wasit

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:51 WIB
Tak Kaget Persija Jakarta Ngamuk Usai Gol Witan Sulaeman Tidak Disahkan, Akmal Marhali Pertanyakan Kualitas Wasit
Aksi Witan Sulaeman di laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Pengamat sepakbola Indonesia, Akmal Marhali ikut dibuat kesal dengan wasit yang memimpin pertandingan Persija Jakarta vs RANS Nusantara di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Minggu 22 Oktober 2023. Ia mempertanyakan kualitas wasit karena tidak mensahkan gol Witan Sulaeman yang jelas-jelas sudah melewati garis gawan RANS.

Ya, ada kontroversi yang mewarnai kekalahan 1-2 Persija dari RANS. Hal itu karena wasit tidak mengesahkan gol Witan Sulaeman pada menit ke-93. Alhasil, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija menelan kekalahan di kandang pertama di musim ini.

Akmal mengatakan gol Witan dalam laga itu 100 persen bolanya sudah masuk ke gawang. Namun, dia aneh mengapa gol tersebut tidak dianggap oleh wasit dan asistennya.

Akmal Marhali bahas soal gol Witan Sulaeman yang tak disahkan wasit

"Gol Witan di menit 93 tak dianggap wasit asal Bandung Naufal Adya Fairuski. Asisten Wasit 2 asal Jember Eduardo Prima Satya juga bergeming. Padahal, tendangan Witan yang membentur mistar lalu mantul ke rumput sudah melewati garis gawang," tulis Akmal Marhali dilansir dari Instagram pribadinya @akmal Marhali, Senin (23/10/2023)

Pria yang juga menjabat Koordinator Save Our Soccer (SOS) mengatakan sangat wajar jika Persija melakukan protes keras terhadap kinerja wasit. Pasalnya, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- sangat dirugikan.

