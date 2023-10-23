Shin Tae-yong Resmi Dapatkan 2 Pemain Keturunan Tambahan di Lini Depan, Langsung Jadi Andalan di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

SHIN Tae-yong resmi mendapatkan dua pemain keturunan tambahan di lini depan. Apakah dua pemain ini langsung menjadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia pada pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada November 2023 hingga Juni 2024?

Sosok dua pemain keturunan tambahan yang dimaksud adalah Chow Yun Damanik dan Amar Brkic. Dua pemain ini memang bukan ditemukan oleh Shin Tae-yong, namun bukan berarti pelatih asal Korea Selatan itu tak dapat mengandalkan tenaga keduanya.

(Chow Yun Damanik biasa berperan sebagai gelandang serang)

Sekadar diketahui, Chow Yun Damanik dan Amar Brkic merupakan pemain keturunan yang dipersiapkan membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Beredar kabar bersama Welber Jardim, Chow Yun Damanik dan Amar Brkic masuk skuad akhir Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023.

Hal itu berarti, Chow Yun Damanik dan Amar Brkic sudah dipastikan memiliki paspor Indonesia dan dapat memperkuat Timnas Indonesia U-17, U-20, U-23 dan senior. Sekarang yang jadi pertanyaan, memangnya Shin Tae-yong membutuhkan tenaga keduanya?

Untuk menjawab pertanyaan itu, Chow Yun Damanik dan Amar Brkic dapat unjuk gigi di hadapan Shin Tae-yong saat memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Jika selama Piala Dunia U-17 2023 Chow Yun Damanik dan Amar Brkic tampil brilian, hanya masalah waktu bagi keduanya memperkuat Timnas Indonesia senior racikan Shin Tae-yong.

(Amar Brkic, pemain andalan Hoffenheim U-17)

Chow Yun Damanik yang memiliki darah batak dari sang ibunda, biasa beroperasi sebagai gelandang serang. Meski baru berusia 16 tahun, bukan alasan bagi Chow Yun Damanik untuk tidak memperkuat Timnas Indonesia senior.