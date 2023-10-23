Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Dibantu 5 Pemain Keturunan, Arkhan Kaka Cs Beri Kejutan?

Timnas Indonesia U-17 bakal diperkuat lima pemain keturunan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 akan dilangsungkan di empat kota yang ada d Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Semua laga fase grup yang dijalani skuad asuhan Bima Sakti itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.

Timnas Indonesia U-17 akan mengawali kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 melawan Ekuador pada 10 November 2023. Setelah itu, Garuda Asia bakal menantang Panama pada 13 November 2023, dan bersua Maroko pada 16 November 2023.

Sebagai persiapan, pasukan Bima Sakti itu pun telah menggelar sejumlah laga uji coba di Jerman beberapa waktu lalu dengan hasil yang beragam. Lantas, seperti apa prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023?

Timnas Indonesia U-17 diprediksi akan diperkuat oleh lima pemain keturunan yakni Welber Jardim (Sao Paulo), Ji Da-bin (ASIOP), Amar Brkic (Hoffenheim), Maouri Yves (Bali United), dan Chow Yun Damanik (Lausanne). Welber Jardim bisa bermain sebagai fullback kanan.

Sementara untuk Chow Yun Damanik dan Maouri Yves bisa bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Adapun, Amar Brkic dan Ji Da-bin kemungkinan bisa mengisi sayap kanan dan kiri di lini depan Timnas Indonesia U-17.

Bima Sakti diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yakni 4-3-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang bisa dipercayakan kepada Andrika Fathir yang cukup berpengalaman membela Timnas Indonesia U-16 sebelumnya.