Pelatih Fokus Bawa Persita Tangerang Jauhi Zona Degradasi, Bukan Bursa Transfer

TANGERANG - Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, untuk saat ini fokus membawa timnya menjauh dari zona degradasi Liga 1 2023-2024. Oleh karena itu, ia belum memikirkan soal mendatangkan pemain pada bursa transfer Liga 1 yang segera dibuka.

Saat ini, Persita masih berada di papan bawah klasemen Liga 1 2023-2024. Pendekar Cisadane menduduki peringkat ke-15 dengan total mengumpulkan 18 poin.

Dari 16 pertandingan yang sudah berjalan sejauh ini, Persita mengoleksi lima kemenangan, tiga imbang, dan delapan kali kalah. Kemenangan atas Persis Solo pada pekan ke-16 menjadi tri poin perdana dalam tiga laga terakhir.

"Maaf saya tidak mau fokus soal transfer pemain siapa yang masuk atau keluar. Nanti itu akan jelas semuanya," kata Alves usai mengalahkan Persis Solo 2-1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 22 Oktober 2023 sore WIB.

Rumor bursa transfer mendatang sudah mulai ramai terdengar. Namun, menurut Alves, hal itu sudah biasa dan belum tentu terjadi juga.

"Sudah biasa ada rumor saat bursa transfer, tetapi saya ingin lebih fokus perbaiki tim dan cari tambahan poin untuk naik (klasemen)," ucap juru taktik kelahiran Angola itu.