Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Fokus Bawa Persita Tangerang Jauhi Zona Degradasi, Bukan Bursa Transfer

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:09 WIB
Pelatih Fokus Bawa Persita Tangerang Jauhi Zona Degradasi, Bukan Bursa Transfer
Persita Tangerang berusaha menjauh dari zona degradasi (Foto: Persita Tangerang)
A
A
A

TANGERANG - Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, untuk saat ini fokus membawa timnya menjauh dari zona degradasi Liga 1 2023-2024. Oleh karena itu, ia belum memikirkan soal mendatangkan pemain pada bursa transfer Liga 1 yang segera dibuka.

Saat ini, Persita masih berada di papan bawah klasemen Liga 1 2023-2024. Pendekar Cisadane menduduki peringkat ke-15 dengan total mengumpulkan 18 poin.

Persita Tangerang

Dari 16 pertandingan yang sudah berjalan sejauh ini, Persita mengoleksi lima kemenangan, tiga imbang, dan delapan kali kalah. Kemenangan atas Persis Solo pada pekan ke-16 menjadi tri poin perdana dalam tiga laga terakhir.

"Maaf saya tidak mau fokus soal transfer pemain siapa yang masuk atau keluar. Nanti itu akan jelas semuanya," kata Alves usai mengalahkan Persis Solo 2-1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 22 Oktober 2023 sore WIB.

Rumor bursa transfer mendatang sudah mulai ramai terdengar. Namun, menurut Alves, hal itu sudah biasa dan belum tentu terjadi juga.

"Sudah biasa ada rumor saat bursa transfer, tetapi saya ingin lebih fokus perbaiki tim dan cari tambahan poin untuk naik (klasemen)," ucap juru taktik kelahiran Angola itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640235/liverpool-vs-real-madrid-di-liga-champions-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-rxr.webp
Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions, Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/erick_thohir.jpg
Menpora Erick Thohir Desak KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor Sebelum Akhir 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement