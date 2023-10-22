Sandy Walsh Tampil Penuh, KV Mechelen Takluk 0-4 dari Racing Genk

GENK - Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh bermain 90 menit saat timnya KV Mechelen kalah 0-4 dari Racing Genk dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Cegeka Arena, Genk, Minggu (22/10/2023) malam WIB.

Racing Genk tampil cukup agresif sejak awal laga melawan KV Mechelen. Sebab, tim tuan rumah itu itu ingin segera mencetak gol untuk mengamankan kemenangan.

Terbukti, Racing Genk mampu unggul lebih dahulu atas KV Mechelen pada menit ke-16 jalannya laga. Kepastian itu usai Christopher Baah cukup tenang membobol gawang lawan.

Tertinggal satu gol membuat De Kakkers melancarkan berbagai serangan ke pertahanan Racing Genk. Namun, pertahanan Racing Genk masih cukup kokoh sampai pertengahan babak pertama.

Pada menit ke-41, Racing Genk mampu menggandakan keunggulan atas KV Mechelen dalam laga itu lewat Gol Bryan Heynen. Racing Genk sampai akhir babak pertama unggul 2-0 atas KV Mechelen.