Idolakan Lionel Messi dan Andres Iniesta, Ini Alasan Tijjani Reijnders Pilih AC Milan Ketimbang FC Barcelona

MILAN - Pesepakbola Tijjani Reijnders sempat diminati FC Barcelona sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung ke AC Milan. Dia membeberkan alasan memilih klub Italia tersebut meskipun timnya mengidolakan Lionel Messi dan Andres Iniesta.

Diketahui bahwa Reijnders mengidolakan mantan pemain Barcelona, Messi dan Iniesta. Namun, meskipun diminati klub asal Katalan tersebut, dirinya lebih memilih AC Milan ketimbang bermain di bawah asuhan Xavi Hernandez.

"Saya tidak terlalu banyak berpikir. Milan adalah opsi pertama, terutama juga karena peran yang dijanjikan kepada saya," ungkap Reijnders dilansir dari Football Italia, Sabtu (21/10/2023).

"Mereka (Milan) menjelaskan kepada saya bagaimana mereka ingin menggunakan jasa saya dan saya langsung tahu kalau pindah ke situ adalah pilihan yang tepat," tambahnya.

Pesepakbola keturunan Indonesia itu pindah ke AC Milan pada bursa transfer musim panas kemarin. Dia diboyong dari AZ Alkmaar dengan harga kurang lebih 20 juta euro dolar atau sekitar Rp300 miliar.

"Bisa berada di AC Milan merupakan mimpi yang jadi kenyataan. Saya mengingat bagaimana dahulu ada pemain, seperti Marco Van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard," kata Reijnders.