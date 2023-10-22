Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Idolakan Lionel Messi dan Andres Iniesta, Ini Alasan Tijjani Reijnders Pilih AC Milan Ketimbang FC Barcelona

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:24 WIB
Idolakan Lionel Messi dan Andres Iniesta, Ini Alasan Tijjani Reijnders Pilih AC Milan Ketimbang FC Barcelona
Tijjani Reijdn meriah kemenangan atas Bagas/Fikri di Denmark Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

MILAN - Pesepakbola Tijjani Reijnders sempat diminati FC Barcelona sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung ke AC Milan. Dia membeberkan alasan memilih klub Italia tersebut meskipun timnya mengidolakan Lionel Messi dan Andres Iniesta.

Diketahui bahwa Reijnders mengidolakan mantan pemain Barcelona, Messi dan Iniesta. Namun, meskipun diminati klub asal Katalan tersebut, dirinya lebih memilih AC Milan ketimbang bermain di bawah asuhan Xavi Hernandez.

"Saya tidak terlalu banyak berpikir. Milan adalah opsi pertama, terutama juga karena peran yang dijanjikan kepada saya," ungkap Reijnders dilansir dari Football Italia, Sabtu (21/10/2023).

"Mereka (Milan) menjelaskan kepada saya bagaimana mereka ingin menggunakan jasa saya dan saya langsung tahu kalau pindah ke situ adalah pilihan yang tepat," tambahnya.

Pesepakbola keturunan Indonesia itu pindah ke AC Milan pada bursa transfer musim panas kemarin. Dia diboyong dari AZ Alkmaar dengan harga kurang lebih 20 juta euro dolar atau sekitar Rp300 miliar.

"Bisa berada di AC Milan merupakan mimpi yang jadi kenyataan. Saya mengingat bagaimana dahulu ada pemain, seperti Marco Van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard," kata Reijnders.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181201/marselino_ferdinan-ypEo_large.jpg
Marselino Ferdinan Pamer Aksi saat Bela AS Trencin, Mauro Zijlstra dan Ole Romeny Beri Respons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305/berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181293/adu_statistik_roberto_donadoni_dengan_oscar_garcia_menarik_untuk_diulas-uDgS_large.jpg
Adu Statistik Roberto Donadoni dengan Oscar Garcia, Pelatih yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181252/berikut_empat_pelatih_klub_eropa_yang_resmi_dipecat_di_oktober_2025-1tsH_large.jpg
4 Pelatih Klub Eropa yang Resmi Dipecat di Oktober 2025, Nomor 1 Bisa Direkrut Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/50/1640155/pernyataan-kontroversial-gervonta-davis-seputar-kematian-tokoh-tinju-victor-conte-zsi.webp
Pernyataan Kontroversial Gervonta Davis Seputar Kematian Tokoh Tinju Victor Conte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/02/pembalap_gresini_racing_alex_marquez.jpg
Alex Marquez Tak Terbebani Status Runner-up, Siap Tantang Gelar Juara MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement