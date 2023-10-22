Advertisement
Okezone.com
SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Iri Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Fokus ke Timnas Irak Bukan Vietnam Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:27 WIB
Media Vietnam Iri Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Fokus ke Timnas Irak Bukan Vietnam Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berhasil melaju ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung di Grup F bersama Vietnam, Filipina dan Irak.

Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan akan menghadapi Irak di partai pembuka grup. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada 16 November 2023 mendatang.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjadikan Irak sebagai satu-satunya lawan yang patut di waspadai pada fase grup kali ini. Bukan mengesampingkan kekuatan negara lain, namun di atas memang Irak jadi tim terkuat di Grup F.

Sikap Shin Tae-yong mendapat sorotan dari salah satu media Vietnam, The Thao247. Mereka menanggapi sinis pernyataan STY soal lawan terkuat Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Pelatih Shin Tae-yong disebut-sebut Pede bisa mengungguli timnas Vietnam untuk melaju ke babak selanjutnya Klualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis TheThao247.vn.

“Khususnya, di grup yang mencakup Vietnam, Irak, Filipina, staf pelatih Indonesia tidak terlalu memperhatikan ‘Golden Star Warior’,” lanjutnya.

“Sebaliknya, pelatih Shin Tae-yong dan rekan-rekannya menilai Irak adalah lawan terbesar Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis TheThao247.

Halaman:
1 2
      
