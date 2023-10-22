Media Vietnam Nilai Timnas Indonesia Bisa Dirugikan Keputusan FIFA pada Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti Timnas Indonesia yang bisa dirugikan karena keputusan FIFA jelang berlaga di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan FIFA yang dimaksud adalah membuat Timnas Indonesia melakoni 2 laga awal di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas lawan.

Ya, Timnas Indonesia sukses melaju ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat usai skuad Garuda menang telak dengan agregat skor 12-0 atas Brunei Darussalam di putaran pertama.

Pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung di Grup F. Sandy Walsh cs akan menghadapi Irak, Vietnam, dan Filipina untuk berebut 2 posisi teratas di klasemen akhir Grup F agar bisa melaju ke babak ketiga.

Perjalanan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun akan dimulai pada November 2023. Tetapi, ada perubahan jadwal terkait laga yang akan dilakoni Timnas Indonesia.

Awalnya, Timnas Indonesia akan melakoni laga pembuka Grup F dengan bertandang ke Irak. Lalu, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina dalam matchday kedua Grup F.

Tetapi, FIFA membuat keputusan baru terkait laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga awal putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang lawan.

Keputusan itu diambil FIFA karena gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan akan bertepatan juga dengan Piala Dunia U-17 2023. Diketahui, ajang Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Media Vietnam pun langsung menyoroti keputusan FIFA. Menurutnya, keputusan itu bisa merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia dinilai berpeluang kesulitan menghadapi dua laga awal itu di markas lawan.

“FIFA memutuskan bahwa lawan tim Vietnam berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sebelum Kualifikasi Piala Dunia,” tulis Soha.vn, dikutip Minggu (22/10/2023).

“Rencana awal, Timnas Indonesia akan menjalani 1 laga tandang dan 1 laga kandang pada laga seri pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia,” lanjutnya.

“Jika laga tandang melawan Irak diperkirakan akan sangat sulit, maka menyambut Filipina dianggap sebagai peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih ketiga poin tersebut,” jelas Soha.vn

“Namun rangkaian pertandingan FIFA Matchday pada November ini bertepatan dengan saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Oleh karena itu, FIFA memutuskan untuk menjadwal ulang dua pertandingan antara Timnas Indonesia dan Filipina tersebut,” sambungnya.