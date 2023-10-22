Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta Tertinggal 0-1 dari RANS Nusantara di Babak Pertama

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:09 WIB
Liga 1 2023-2024: Persija Jakarta Tertinggal 0-1 dari RANS Nusantara di Babak Pertama
Persija Jakarta vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram)
BEKASI - Persija Jakarta menghadapi RANS Nusantara pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (22/10/2023) malam WIB.

RANS Nusantara sementara memimpin 1-0 atas Persija Jakarta. Gol dicetak Evandro Brandao dari titik putih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija langsung bermain trengginas sejak awal babak pertama. Tim asuhan Thomas Doll berupaya keras menekan pertahanan RANS Nusantara.

Namun, The Prestige Phoenix -julukan RANS Nusantara- justru yang mendapatkan peluang emas terlebih dulu. Evandro Brandao berhasil melepaskan tembakan jarak dekat. Beruntung bola mengenai tiang gawang.

Berbalik menekan, RANS Nusantara mendapatkan penalti setelah Tavinho dilanggad oleh Cahya Supriadi. Evandro Brandao (10') yang menjadi eksekutor berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, RANS Nusantara unggul 1-0.

