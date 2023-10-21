Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Kocak Shin Tae-yong Hilang Wibawa Gara-Gara Joget Bercandya di Podcast Kaesang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:59 WIB
Momen Kocak Shin Tae-yong Hilang Wibawa Gara-Gara Joget Bercandya di Podcast Kaesang
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

MOMEN kocak Shin Tae-yong hilang wibawa gara-gara joget bercandya di podcast Kaesang tengah ramai dibicarakan oleh para netizen Tanah Air. Sebab yang biasanya pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia tersebut terlihat wibawa, tiba-tiba justru hilang karena berjoget bercandya yang memang tengan viral.

Saat ini pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah beristirahat sejenak usai memimpin Garuda lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian lolos itu diraih usai Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama kompetisi tersebut.

Pada leg pertama, Timnas Indonesia menang 6-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 12 Oktober 2023. Lalu di leg kedua Witan Sulaeman dan kawan-kawan kembali menang enam gol tanpa balas di kandang Brunei pada 17 Oktober 2023.

Berkat hasil itulah Timnas Indonesia lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan bergabung dengan Grup F yang berisikan Irak, Vietnam, dan Filipina. Laga perdananya pun akan berlangsung pada 16 November 2023 mendatang dan Garuda akan berjumpa Irak.

Shin Tae-yong saat hadir di Podcast Kaesang

Karena jarak ke laga Timnas Indonesia vs Irak masih cukup lama, Shin Tae-yong dapat beristirahat dan para pemain kembali ke klub mereka masing-masing. Dalam mengisi waktu luang tersebut, pelatih asal Korea Selatan tersebut pun diundang oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep.

Tepatnya Shin Tae-yong diundang dalam podcast Kaesang yang tayang di youtube. Dalam acara tersebut, berbagai hal dibicarakan Shin Tae-yong bersama Kaesang dan presenter lainnya seperti Kiki Saputri dan Egi Argiansyah (Egi Haw).

Halaman:
1 2
      
