Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Berpeluang Cetak Sejarah saat Timnas Indonesia Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA Vietnam, The Thao 247, sebut Shin Tae-yong berpeluang cetak sejarah saat Timnas Indonesia melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa sejarah yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong akan memimpin skuad Timnas Indonesia saat melawat ke markas Timnas Irak di matchday pertama Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Di atas kertas, Timnas Irak lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Selain itu, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- juga unggul di ranking FIFA dengan menempati peringkat 69 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia.

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia tidak bisa menang atas Irak di kandang lawan karena dalam sepakbola tak ada yang mustahil. Sehingga, tak menutup kemungkinan pasukan Shin Tae-yong itu bisa memberikan kejutan terhadap tuan rumah.

BACA JUGA: Daftar 7 Negara yang Digusur Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Menariknya, The Thao 247 menyebut bahwa Shin Tae-yong berpeluang cetak sejarah pada laga tersebut. Media Vietnam tersebut menilai STY akan menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia mengalahkan Irak. Hal ini bisa terjadi jika skuad Garuda menang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia itu.

"Pelatih Shin Tae Yong berpeluang mencetak tonggak sejarah bagi Timnas Indonesia," tulis judul artikel The Thao 247, dikutip Sabtu (21/10/2023).