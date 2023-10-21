Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Berpeluang Cetak Sejarah saat Timnas Indonesia Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:51 WIB
Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Berpeluang Cetak Sejarah saat Timnas Indonesia Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, sebut Shin Tae-yong berpeluang cetak sejarah saat Timnas Indonesia melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa sejarah yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong akan memimpin skuad Timnas Indonesia saat melawat ke markas Timnas Irak di matchday pertama Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Di atas kertas, Timnas Irak lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Selain itu, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- juga unggul di ranking FIFA dengan menempati peringkat 69 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia.

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia tidak bisa menang atas Irak di kandang lawan karena dalam sepakbola tak ada yang mustahil. Sehingga, tak menutup kemungkinan pasukan Shin Tae-yong itu bisa memberikan kejutan terhadap tuan rumah.

Menariknya, The Thao 247 menyebut bahwa Shin Tae-yong berpeluang cetak sejarah pada laga tersebut. Media Vietnam tersebut menilai STY akan menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia mengalahkan Irak. Hal ini bisa terjadi jika skuad Garuda menang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia itu.

"Pelatih Shin Tae Yong berpeluang mencetak tonggak sejarah bagi Timnas Indonesia," tulis judul artikel The Thao 247, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180874/shin_tae_yong-OuWd_large.jpg
Soal Isu 10 Anggota Exco PSSI Setuju Shin Tae-yong Kembali Latih Timnas Indonesia, Endri Erawan Bantah Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180773/mees_hilgers_mengalami_cedera_acl_meeshilgerss-Ea2A_large.jpg
BREAKING NEWS: Bek Timnas Indonesia Mess Hilgers Cedera ACL, Akhiri Musim Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639415/5-pelatih-termahal-di-liga-inggris-2025-guardiola-kantongi-rp337-miliar-gck.webp
5 Pelatih Termahal di Liga Inggris 2025, Guardiola Kantongi Rp337 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Bikin Prancis Heboh! Dapat Sorotan Khusus saat Lille Tumbangkan Angers
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement