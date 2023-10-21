Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 7 Negara yang Digusur Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |07:42 WIB
Daftar 7 Negara yang Digusur Timnas Indonesia jika Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 7 negara yang digusur Timnas Indonesia jika menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Skuad Garuda akan melawat ke markas Timnas Irak di matchday pertama Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Duel Timnas Irak vs Timnas Indonesia pada pertemuan pertama ini bakal dilangsungkan di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Di atas kertas, Timnas Irak memang lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Selain karena akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- juga unggul di ranking FIFA dan terpaut jauh dengan skuad Garuda. Irak saat ini menempati peringkat 69 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia.

Kendati demikian, bukan berarti Timnas Indonesia tidak bisa menang atas Irak di kandang lawan karena dalam sepakbola tak ada yang mustahil. Sehingga, tak menutup kemungkinan pasukan Shin Tae-yong itu bisa memberikan kejutan terhadap tuan rumah.

Menurut laporan akun Instagram @viralbolaid, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 18,59 poin jika menang atas Irak. Tambahan poin tersebut bisa membuat poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,088.41 angka dan berpotensi naik tujuh peringkat dari posisi 145 ke 138 dunia.

Untuk itu, ada tujuh negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia jika menang atas Irak. Negara pertama ada Suriname yang saat ini menempati peringkat 144 dunia dengan 1,071.85 angka. Suriname belum ada agenda di November 2023 sehingga kemungkinan takkan mendapat tambahan poin.

