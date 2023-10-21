Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs FC Koln U-17: Chow Yun Damanik Cetak Gol, Garuda Nusantara Tumbang 2-3

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:45 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs FC Koln U-17: Chow Yun Damanik Cetak Gol, Garuda Nusantara Tumbang 2-3
Timnas Indonesia U-17 kalah 2-3 dari FC Koln U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs FC Koln U-17 di laga uji coba telah diketahui. Bermain di Jerman, Sabtu 21 Oktober 2023 pagi WIB, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tumbang 2-3 dari FC Koln U-17.

Dalam laga tersebut, gelandang FC Lausanne-Sport U-17 (Swiss), Chow-Yun Damanik, langsung mencetak gol pada debutnya. Sementara itu, satu gol lainnya dicetak Arkhan Kaka sebagai gol pertamanya selama Timnas Indonesia U-17 jalani ujicoba di Jerman.

"FT: U-17 Indonesia 2-3 FC Köln U-17. Arkhan Kaka mencetak gol pertamanya selama Timnas U-17 ujicoba di Jerman," tulis laporan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @tribungaruda.

"Sementara itu, Chow Yun Damanik menjalani laga debutnya di Timnas U-17 dan langsung mencetak satu gol," tambahnya.

Meski kalah, skuad Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti diharapkan mendapat ilmu dan pengalaman berharga. Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs FC Koln U17 akan jadi laga uji coba terakhir Garuda Asia di Jerman.

Sebelumnya, skuad Timnas Indonesia U-17 telah melakoni enam laga uji coba di Jerman. Arkhan Kaka dan kawan-kawan hanya meraih dua kali kemenangan, tiga kali kalah, dan sekali imbang.

Halaman:
1 2
      
