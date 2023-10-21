Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Gol Renan Silva Selamatkan Laskar Antasari dari Kekalahan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |17:10 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024: Gol Renan Silva Selamatkan Laskar Antasari dari Kekalahan
Suasana laga Bhayangkara FC vs Barito Putera di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BEKASI Barito Putera nyaris kalah dari Bhayangkara FC di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (21/10/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, awalnya Barito tertinggal, namun berkat gol Renan Da Silva, Laskar Antasari mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Ya, awalnya Bhayangkara FC mampu unggul lebih dulu lewat gol Dendy Sulistyawan di menit kesembilan. Lalu ketika laga hampir berakhir, Renan Silva mencetak gol dan membuyarkan kemenangan di depan mata Bhayangkara FC.

Dengan hasil itu, Barito Putera kini menempati urutan ketujuh dengan 23 poin. Sedangkan Bhayangkara FC masih tertahan di dasar klasemen alias posisi 18 dengan 7 poin.

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC mengambil inisiatif tancap gas di menit awal babak pertama. Namun tembakan Dendy Sulistiawan di menit sembilan berhasil diantisipasi penjaga gawang Barito Putra, Ega Rizky.

Bhayangkara FC vs Barito Putera

Barito Putera menjawab lewat tembakan Patrick Womsiwor di menit 21, namun gagal menemui sasaran. Barito Putera pun terus menggempur lewat tembakan Frendi Saputra dan Patrick Womsiwor, namun tidak ada yang menemui sasaran.

Di penghujung babak pertama, Bhayangkara kembali membalas lewat upaya Crislan Henrique dan Matias Mier. Namun kedua peluang tersebut juga belum membahayakan.

