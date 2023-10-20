Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terbongkar! Ini Gaji Lionel Messi per Tahun Bersama Inter Miami, Kalah Jauh dari Cristiano Ronaldo

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |17:57 WIB
Terbongkar! Ini Gaji Lionel Messi per Tahun Bersama Inter Miami, Kalah Jauh dari Cristiano Ronaldo
Pemain Inter Miami, Lionel Messi. (Foto: Instagram/leomessi)
A
A
A

TERBONGKAR! gaji Lionel Messi per tahun bersama Inter Miami sudah diketahui. Menurut laporan dari The Sun, gaji La Pulga –julukan Lionel Messi- saat ini kalah jauh hingga berkali-kali lipat dari rival abadinya, Cristiano Ronaldo!

Seperti diketahui, Lionel Messi resmi bergabung dengan Inter Miami dan diumumkan pada Minggu (16/7/2023) lalu. Megabintang asal Argentina itu dikontrak oleh klub MLS tersebut dengan durasi 2,5 tahun dan opsi perpanjangan sampai 2026.

Menurut laporan The Sun yang dikutip pada Jumat (20/10/2023), Lionel Messi menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi saat ini di MLS. Selain itu, pemilik tujuh gelar Ballon d’Or itu jadi pemain dengan penghasilan terbesar dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi sepakbola Amerika Serikat tersebut.

Berdasarkan rilis dari Asosiasi Pemain MLS, Lionel Messi menghasilkan 16,8 juta poundsterling (sekira Rp322,9 miliar) per musim di Inter Miami. Pemain 36 tahun ini mendapat gaji pokok sebesar 9,8 juta poundsterling (sekiara Rp188,3 miliar) plus 6,9 juta poundsterling (Rp132,6 miliar) dalam bentuk bonus.

Lionel Messi

Angka-angka tersebut hanyalah setetes air dari penghasilan yang dilaporkan jika Lionel Messi memperhitungkan kesepakatan sponsorshipnya dengan Apple, Adidas, dan Fanatics. Pemilik Inter Miami, Jorge Mas, sebelumnya mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kontrak Messi akan memberinya penghasilan antara 41,1 juta poundsterling hingga 49,4 juta poundsterling per tahun.

Namun meski tanpa sponsor tambahan, Lionel Messi mengungguli para pesaingnya dalam pertarungan memperebutkan gaji terbesar di MLS. Lorenzo Insigne adalah pemain dengan pendapatan tertinggi kedua di MLS dengan nilai 12,7 juta poundsterling dari Toronto FC per musim.

Halaman:
1 2
      
