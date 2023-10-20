Timnas Indonesia Dihina Masyarakat Filipina, Ini Balasan Kejam Netizen Indonesia!

Timnas Indonesia siap tempur di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

TIMNAS Indonesia dihina masyarakat Filipina, netizen Tanah Air tak mau berpangku tangan. Baru-baru ini, akun Facebook Philippines Football League MEMES membandingkan hasil pertemuan terakhir antara Bahrain dengan Timnas Indonesia dan Filipina.

Pertemuan terakhir Timnas Indonesia dengan Bahrain terjadi sekira 11,5 tahun lalu, tepatnya di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Bermain di markas Bahrain pada 29 Februari 2012, Timnas Indonesia asuhan Aji Santoso kalah 0-10!

(Momen netizen Filipina ledek Timnas Indonesia)

Sementara Filipina, terakhir kali bertemu Bahrain pada 17 Oktober 2023. Hasilnya, Filipina racikan Michael Weiss hanya kalah 0-1 dari Bahrain.

Hasil ini yang kemudian dihighlight akun Philippines Football League MEMES. Mereka menyandingkan hasil laga Bahrain vs Filipina dan Bahrain vs Timnas Indonesia.

“Sampai jumpa Indonesia di sini di Manila di Rizal Memorial Stadium pada 21 November ini (Timnas Indonesia dan Filipina bertemu di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia),” tulis akun Facebook Philippines Football League MEMES.

Hanya saja, namanya netizen Indonesia tak bisa hanya berpangku tangan saja. Mereka pun membalas postingan akun Facebook Philippines Football League MEMES.