Hitung-hitungan Poin FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia berpotensi naik peringkat jika berhasil menang atas Irak di laga perdana Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/m.ramadhansn)

HITUNG-hitungan poin FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang, imbang atau kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut bakal berlangsung di kandang Irak pada Kamis, 16 November 2023.

Timnas Indonesia harus bersua Irak karena sama-sama menempati Grup F di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain menghadapi Irak, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dan Filipina yang juga tergabung di Grup F.

Nantinya, pertandingan di fase grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu menggunakan format kandang-tandang. Artinya, setiap tim akan melakoni enam laga. Tim yang finis di peringkat dua teratas grup berhak lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dalam mengawali perjalanannya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- langsung menghadapi ujian berat karena ditantang Irak. Di atas kertas, Irak menjadi tim terkuat di Grup F. Sebab demikian, paling realistis jika pasukan Shin Tae-yong itu menargetkan hasil imbang pada laga tersebut.

Di sisi lain, peluang Timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Irak juga masih ada, mengingat skuad Garuda telah meraih hasil positif membantai Brunei Darussalam dua kali dengan skor identic 6-0 di babak pertama. Selain itu, Timnas Indonesia juga diperkuat sejumlah pemain abroad.

Namun, tidka menutup kemungkinan jika Timnas Indonesia juga bisa kalah dari Irak. Pertanyaanya, seperti apa hitung-hitungan poin FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang, imbang atau kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?