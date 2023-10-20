Permintaan Presiden Jokowi, Erick Thohir Jajaki Kerja Sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Arab Saudi

ERICK Thohir jajaki kerja sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah bersua dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pengeran Muhammad bin Salman.

Erick Thohir hadir bersama Presiden Jokowi untuk kunjungan bilateral ke Arab Saudi. Mereka membahas tiga hal dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Al-Yamamah, Riyadh pada Kamis (19/10/2023).

Hal pertama yang dibahas adalah konflik antara militer Israel (IDF) dengan milisi Hamas di jalur Gaza yang masih terus memanas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia.

Kedua belah pihak juga membahas hubungan perdagangan antara kedua negara. Tidak ada isu sepak bola yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Namun, menurut pernyataan Erick, Presiden Jokowi juga meminta PSSI untuk menjajaki peluang kerja sama dengan Arab Saudi di bintang sepakbola. Bukan rahasia lagi bahwa Arab Saudi merupakan salah satu raksasa Asia langganan Piala Dunia.

“Saya sebagai Ketua Umum PSSI juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan berbagai peluang kerja sama di bidang sepakbola antara Indonesia dan Arab Saudi,” tulis Erick pada Instagram pribadinya, @erickthohir, Jumat (20/10/2023).

Sebelumnya, PSSI telah menjalin kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) dan Jepang (JFA). Kans PSSI untuk bekerja sama dengan Arab Saudi pun cukup lebar.

Dalam beberapa kesempatan, Erick sempat mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara sahabat Indonesia. PSSI juga telah menyatakan dukungan kepada Arab Saudi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.