Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Presiden Jokowi, Erick Thohir Jajaki Kerja Sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Arab Saudi

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:26 WIB
Permintaan Presiden Jokowi, Erick Thohir Jajaki Kerja Sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Arab Saudi
Erick Thohir bahas peluang kerja sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Arab Saudi (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

ERICK Thohir jajaki kerja sama PSSI dengan Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah bersua dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pengeran Muhammad bin Salman.

Erick Thohir hadir bersama Presiden Jokowi untuk kunjungan bilateral ke Arab Saudi. Mereka membahas tiga hal dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Al-Yamamah, Riyadh pada Kamis (19/10/2023).

Erick Thohir dan Presiden Jokowi

Hal pertama yang dibahas adalah konflik antara militer Israel (IDF) dengan milisi Hamas di jalur Gaza yang masih terus memanas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia.

Kedua belah pihak juga membahas hubungan perdagangan antara kedua negara. Tidak ada isu sepak bola yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Namun, menurut pernyataan Erick, Presiden Jokowi juga meminta PSSI untuk menjajaki peluang kerja sama dengan Arab Saudi di bintang sepakbola. Bukan rahasia lagi bahwa Arab Saudi merupakan salah satu raksasa Asia langganan Piala Dunia.

“Saya sebagai Ketua Umum PSSI juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan berbagai peluang kerja sama di bidang sepakbola antara Indonesia dan Arab Saudi,” tulis Erick pada Instagram pribadinya, @erickthohir, Jumat (20/10/2023).

Sebelumnya, PSSI telah menjalin kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) dan Jepang (JFA). Kans PSSI untuk bekerja sama dengan Arab Saudi pun cukup lebar.

Dalam beberapa kesempatan, Erick sempat mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara sahabat Indonesia. PSSI juga telah menyatakan dukungan kepada Arab Saudi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/49/1639017/pembalap-indonesia-veda-ega-resmi-gabung-honda-team-asia-untuk-moto3-2026-ryg.webp
Pembalap Indonesia Veda Ega Resmi Gabung Honda Team Asia untuk Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Thailand dan Malaysia Turun Full Team di SEA Games 2025? Alwi Farhan Santai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement