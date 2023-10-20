5 Pemain Termahal PSS Sleman, Nomor 1 Bek Andalan

BERIKUT lima pemain termahal PSS Sleman di Liga 1 2023-2024. Hal itu dilihat dari nilai pasar yang ditentukan oleh Transfermarkt.

Tentu saja harga yang dipasang pada bursa sesuai dengan pencapaian dan prestasi yang telah diukir dengan ciamik pada lapangan hijau. Tidak sembarangan banderol bisa dipasang.

Lantas siapa saja sosok pemain termahal yang dimiliki PSS Sleman? Berikut ulasannya.

5. Abduh Lestaluhu





Pemain berdarah Maluku ini masuk dalam jajaran penggawa termahal PSS Sleman. Menurut Transfermarkt, Abduh memiliki nilai pasar Rp3,48 miliar.

Menariknya, eks Timnas Indonesia itu merupakan satu-satunya pemain lokal di daftar ini. Apakah Abduh akan dilepas PSS?

4. Kei Sano

Pemain berikutnya adalah Kei Sano. Pesepakbola berpaspor Jepang itu memiliki harga pasar Rp3,9 miliar.

Sano dikenal aktif dan lincah di lapangan. Tidak heran bila nilai pasarnya cukup tinggi.