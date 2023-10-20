Berdasarkan Permintaan Stefano Cugurra, Bali United Sudah Siap Belanja Pemain di Bursa Transfer Selanjutnya

GIANYAR – Bali United sudah memiliki daftar pemain yang harus mereka beli di bursa transfer mendatang. Menurut pemaparan Presiden Bali United, Pieter Tanuri, daftar tersebut merupakan rekomendasi dari sang pelatih Stefano Cugurra.

Pernyataan itu disampaikan pada diskusi manajemen dengan suporter yang digelar di Bali United Café, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu 18 Oktober 2023 malam WIB. Keputusan Bali United untuk belanja pemain didasarkan pada sejumlah punggawa yang masih berkutat dengan cedera.

Adapun pemain Bali United yang masih menjalani pemulihan adalah Made Tito, Sidik Saimima dan Kadek Agung. Dengan bertambahnya kedalaman skuad, Pieter Tanuri yakin Bali United bisa merangsek ke papan atas Liga 1 2023-2024.

“Ada beberapa pemain yang memerlukan waktu pemulihan dari cedera. Ada Made Tito, Saimima dan Kadek Agung juga tengah lagi pengobatan,” kata Pieter dilansir laman resmi klub, Kamis (19/10/2023).

Pieter juga mengaku sudah menerima daftar pemain yang diinginkan Teco untuk didatangkan. Namun tidak dijelaskan detail siapa saja yang masuk radar klub berjuluk Serdadu Tridatu.

Kendati demikian, Pieter menggarisbawahi bahwa mendatangkan pemain di bursa transfer paruh musim bukan perkara mudah. Sebab banyak pemain yang masih terikat kontrak dengan klub masing-masing.