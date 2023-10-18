Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Harap Bali United Bisa Datangkan Pemain Baru di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:26 WIB
Stefano Cugurra Harap Bali United Bisa Datangkan Pemain Baru di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Foto: Instagram)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, sudah mengantongi daftar belanja pemain untuk diboyong pada jendela transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pelatih yang akrab disapa Teco itu berharap setidaknya Serdadu Tridatu -julukan Bali United- bisa mendatangkan satu atau dua pemain guna memperkuat tim.

Seperti diketahui, Liga 1 2023-2024 tinggal menyisakan dua pekan untuk menuntaskan putaran pertama di musim ini. Jelang memasuki putaran kedua, bursa transfer pun akan dibuka. Masing-masing tim pastinya akan bergeliat belanja pemain untuk menambah kekuatan mereka dalam mengarungi putaran kedua.

Bali United sudah mempersiapkan diri untuk belanja pemain. Teco selaku pelatih sudah melakukan diskusi kepada pihak manajemen untuk setidaknya bisa mendatangkan satu atau dua pemain di jendela transfer mendatang. Hanya saja, kepastian tersebut masih menunggu kabar lanjutan dari manajemen soal pemain dan posisi apa yang didatangkan ke tim Serdadu Tridatu

“Kami dari tim pelatih sudah bicara dengan manajemen yang kurang dari tim Bali United sejauh ini,” kata Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Rabu (18/10/2023).

“Sekarang kami masih menunggu kabar dari manajemen bisa atau tidaknya dapat satu atau dua pemain baru lagi buat memperkuat tim ini untuk putaran kedua nanti,” sambungnya.

Serdadu Tridatu ingin menambah kekuatan di lini tengah. Pasalnya, mereka tidak memiliki banyak opsi di sektor tersebut. Teco menilai, adanya beberapa pemain yang masih melewati pemulihan pasca cedera membuat sang pelatih harus segera cepat bertindak menutup lubang yang kosong tersebut dalam timnya.

