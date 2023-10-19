Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Irak, Asisten Shin Tae-yong Pastikan Timnas Indonesia Tak Ada Agenda Jalani Laga Uji Coba

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:57 WIB
Jelang Lawan Irak, Asisten Shin Tae-yong Pastikan Timnas Indonesia Tak Ada Agenda Jalani Laga Uji Coba
Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

JAKARTA – Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memastikan tak ada agenda bagi skuad Garuda untuk menjalani laga uji coba jelang melawan Timnas Irak di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya, Timnas Indonesia punya keterbatasan waktu sebelum berlaga di ajang itu.

Nova Arianto mengatakan cukup mepet waktu persiapan Timnas Indonesia untuk menatap laga kontra Irak. Oleh karena itu, tim pelatih memutuskan tidak ada laga uji coba untuk Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia

"Kalau uji coba tidak ada, karena 16 November kami langsung main lawan Irak," kata Nova Arianto di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Nova Arianto mengatakan tim pelatih Timnas Indonesia sudah menyiapkan program persiapan di Irak nanti. Mereka akan mematangkan taktikal agar Timnas Indonesia merebut poin dari tim tuan rumah.

"Nanti 13 November 2023, kami sampai (Irak) paling akan langsung latihan taktikal," ucap Nova.

Halaman:
1 2
      
