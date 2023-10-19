Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemandu Bakat Eropa Puji Hokky Caraka Usai Tampil Gemilang Bersama Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |17:25 WIB
Pemandu Bakat Eropa Puji Hokky Caraka Usai Tampil Gemilang Bersama Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka. (Foto: Instagram/pssleman)
A
A
A

JAKARTA – Pemandu bakat asal Eropa, Emirhan (@EKScouting) memuji penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Hokky Caraka yang tampil apik dalam beberapa pertandingan terakhirnya, terutama saat membela Garuda. Menurut Emirhan, striker muda tersebut memiliki kualitas yang luar biasa dan gaya bermain yang cocok untuk taktik serangan balik.

Emirhan mengatakan Hokky unggul saat menguasai bola dan mampu membawa permainan mengalir. Dalam urusan mencetak gol, Hokky juga diunggulkan karena mampu memberikan tembakkan tepat sasaran dan mencari ruang kosong.

“Dalam penguasaan bola, Hokky mempunyai koneksi yang baik dan dapat memainkan satu sentuhan, dia juga suka memotong dari kiri di mana dia menampilkan kontrol jarak dekat yang hebat,” tulis Emirhan dikutip dari akun X (dulu twitter) resminya (@EKScouting), Kamis (19/10/2023).

“Hokky mencetak gol dalam banyak kesempatan dengan menggeser bola dan melepaskan tembakan dengan cepat namun sama mahirnya dalam membuka badannya dan mencari sudut jauh, dia umumnya merupakan penyerang yang kreatif dengan naluri alami dan improvisasi yang baik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Emirhan juga mengatakan Hokky mampu menerima umpan panjang yang dikirim rekannya dengan baik. Akun pemandu bakat itu bahkan menyebut Hokky mempunyai karakteristik yang serupa dengan striker Paris Saint-Germain (PSG), Randal Kolo Muani.

Hokky Caraka

“Ketika ia (Hokky Caraka) bergerak maju, ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan yang benar-benar unggul dalam bermain serangan balik dan berlari dari bahu jalan. Bentuk tubuhnya, daya ledaknya, dan keterusterangannya tidak berbeda dengan bintang PSG Randal Kolo Muani,” tulis Emirhan.

Halaman:
1 2
      
