HOME BOLA LIGA INDONESIA

Setelah Wiljan Pluim, Manajer Borneo FC Jawab Kemungkinan Rekrut Pemain Lagi di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |10:29 WIB
Wiljan Pluim bukan satu-satunya rekrutan Borneo FC di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 (Foto: Borneo FC)
Wiljan Pluim bukan satu-satunya rekrutan Borneo FC di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 (Foto: Borneo FC)
A
A
A

MANAJER Borneo FC, Dandri Dauri, jawab kemungkinan rekrut pemain lagi di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Pesut Etam – julukan Borneo – telah mendatangkan Wiljan Pluim sejauh ini.

Borneo FC sedang mengejar gelar juara Liga 1 2023-2024. Pada saat ini, mereka berada di puncak klasemen sementara namun bersaing sengit dengan tiga tim lain.

Wiljan Pluim

Madura United, Persib Bandung dan RANS Nusantara FC siap mengganggu perburuan gelar jika Borneo FC tidak konsisten. Kalaupun konsisten sampai akhir musim, Borneo FC belum tentu bisa mengamankan gelar, sebab masih akan bersaing kembali di Championship Series.

Borneo FC telah mendatangkan pemain pertamanya di bursa transfer paruh musim, yaitu Wiljan Pluim yang ditendang oleh PSM Makassar. Namun, manajemen Pesut Etam tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan para pemain lainnya demi meningkatkan kualitas skuad asuhan Pieter Huistra.

Dandri Dauri selaku manajer Borneo FC pun berbicara mengenai rencana klubnya pada bursa transfer nanti. Dia tak menutup kemungkinan akan ada bongkar-pasang skuad.

“Wacana-wacana itu masih berkutat di internal, tentu banyak hal yang kami pikirkan, dan ini bukan tentang pemain asing saja, tapi juga lokal, masih ada kemungkinan penambahan,” kata Dandri dilansir laman resmi klub, Kamis (19/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
