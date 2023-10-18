Kisah Cristiano Ronaldo, sang GOAT Sejati Selalu Cetak Rekor Fantastis meski Tak Main di Benua Eropa Lagi

KISAH Cristiano Ronaldo, sang GOAT (pesepakbola terhebat sepanjang masa) sejati selalu cetak rekor fantastis, meski tak main di benua Eropa lagi menarik diulas. CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- telah meninggalkan sepakbola Eropa sejak berpisah dengan Manchester United pada November 2022.

Setelah itu, Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr, dengan menandatangani kontrak pada Jumat 30 Desember 2022 berdurasi hingga 2025. Kepindahan sang pemilik lima gelar Ballon dOr itu ke Al Nassr berstatus bebas transfer.

Meski tak lagi bermain di level tertinggi sepakbola Eropa, megabintang asal Portugal itu masih memiliki daya tarik di mata dunia. Awalnya, kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr menuai pro-kontra hingga banyak pihak yang menyayangkan keputusan mengejutkannya itu.

Bahkan, sang pemimpin top skor sepanjang masa itu dianggap sudah habis kariernya dan tak mampu bersaing di level Eropa. Namun pada faktanya, keberadaan Cristiano Ronaldo di Al Nassr justru dapat menginspirasi banyak pemain top dunia untuk ikut hijrah ke Arab Saudi.

Sebut saja seperti Karim Benzema, Neymar Jr, Riyad Mahrez, Roberto Frimino, hingga Sadio Mane, mereka juga bergabung dengan klub-klub Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain top dunia tersebut, khususnya Cristiano Ronaldo, membuat pamor dan daya tarik Liga Arab Saudi bak Liga Inggris.

Hal itu menjadi bukti bahwa Cristiano Ronaldo masih memiliki peran dan pengaruh besar di sepakbola dunia, meski sudah berusia 38 tahun dan tak main lagi di Eropa. Bukan hanya sensasi, CR7 juga tetap berprestasi.

Meski awalnya mengalami kesulitan untuk tinggal di negara Timur Tengah tersebut, Cristiano Ronaldo berhasil menunjukkan ketajamannya. Dari 16 pertandingan yang ia lakoni di Liga Arab Saudi 2022-2023, Ronaldo telah mencetak 14 gol dan 2 assist.

Bukan hanya performanya yang terjaga, Cristiano Ronaldo juga konsisten meraih prestasi dengan membawa Al Nassr juara Liga Champions Arab 2023 sekaligus menjadi top skor di ajang itu. Selain gol dan trofi, Ronaldo juga tak henti-hentinya mencatatkan rekor baru selama berseragam Al Nassr.