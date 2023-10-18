Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Cs Disanjung Setinggi Langit oleh Didier Deschamps Usai Timnas Prancis Bantai Skotlandia 4-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:15 WIB
Kylian Mbappe Cs Disanjung Setinggi Langit oleh Didier Deschamps Usai Timnas Prancis Bantai Skotlandia 4-1
Kylian Mbappe bantu Timnas Prancis kandaskan Skotlandia dengan skor telak 4-1 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KYLIAN Mbappe dan rekan-rekannya di lini serang Timnas Prancis disanjung setinggi langit oleh Didier Deschamps usai kemenangan telak 4-1 atas Skotlandia. Les Bleus – julukan Timnas Prancis – tampil superior meski hanya dalam laga uji coba.

Timnas Prancis menghadapi Skotlandia di Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Prancis pada Rabu (18/10/2023) dini hari WIB. Tertinggal lebih dulu, juara dunia dua kali itu berhasil meraih kemenangan setelah menampilkan permainan ofensif.

Timnas Prancis

Empat gol untuk Timnas Prancis dicatatkan oleh Benjamin Pavard (16', 24'), Kylian Mbappe (41' (P)), dan Kingsley Coman (70'). Sementara, Skotlandia hanya mampu mencetak satu gol lewat Billy Gilmour (11').

Seusai laga, Deschamps memberi pujian kepada timnya yang berkembang setelah kebobolan. Pemilihan pemain pengganti yang tepat juga merupakan salah satu faktor dalam kemenangan tersebut.

"Terlepas dari seperempat jam pertama di mana kami apatis dengan kesalahan yang berujung pada gol, satu-satunya peluang bagi Skotlandia di babak pertama, kami melakukan hal-hal baik dengan memasukkan bahan-bahan, kualitas ofensif, dan menyebarkan serangan," kata Deschamps dilansir dari laman resmi Timnas Prancis, Rabu (18/10/2023).

