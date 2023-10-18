Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Kecut Park Hang-seo saat Salaman dengan Philippe Troussier, Timnas Vietnam Kena Bantai Korea Selatan 6-0!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:19 WIB
Reaksi Kecut Park Hang-seo saat Salaman dengan Philippe Troussier, Timnas Vietnam Kena Bantai Korea Selatan 6-0!
Eks pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo berjumpa Philippe Troussier di laga kontra Korea Selatan (Foto: VFF)
REAKSI kecut Park Hang-seo saat salaman dengan Philippe Troussier. Insiden ini terjadi pada saat Timnas Vietnam dibantai Korea Selatan dengan skor 0-6.

The Golden Stars – julukan Vietnam – mengalami nasib merana dalam jeda internasional Oktober 2023. Menghadapi Korea Selatan dalam partai uji coba, Vietnam dihantam dengan skor telak 0-6.

Timnas Vietnam

Kim Min-jae membuka skor pada menit kelima, yang digandakan pada menit ke-27 oleh Hwang Hee-chan. Gol bunuh diri Vo Minh Trong pada menit ke-50 disusul oleh gol-gol Son Heung-min (61’), Lee Kang-in (70’), dan Jeong Woo-yeong (86’).

Dengan demikian, Vietnam selalu menderita kekalahan di jeda internasional Oktober 2023. Mereka bermain menghadapi China dan Uzbekistan juga pada bulan ini, dan keduanya sama-sama berakhir kekalahan 0-2.

Laga kontra Korea Selatan yang dimainkan di Suwon World Cup Stadium, Korea Selatan, pada Selasa (17/10/2023) kemarin disaksikan oleh Park Hang-seo. Dia merupakan mantan pelatih Timnas Vietnam berkebangsaan Korea Selatan.

