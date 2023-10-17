Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini dapat Anda klik di sini! Duel kedua tim yang bakal dihelat di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei, Selasa (17/10/2023) pukul 19.15 WIB itu akan disiarkan secara live streaming di Vision+!

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan kemenangan telak di leg II kontra Brunei Darussalam ini. Di sisi lain, juru taktik asal Korea Selatan tersebut meminta tim tuan rumah memberikan perlawanan sepadan agar anak asuhnya bisa terpancing untuk menampilkan permainan terbaiknya.

“Hal yang alami di sepakbola adalah kita bisa mencetak banyak gol atau tidak, itu berlaku juga untuk pertandingan esok hari (malam ini). Kami akan melakukan yang terbaik," ungkap Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

"Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua, dengan begitu kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi," tambahnya.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong akan melakukan rotasi pada laga leg II kontra Brunei Darussalam malam ini. Shin Tae-yong akan melakukan perubahan taktik yang tidak terlalu banyak seperti di leg I.

"Kita akan melakukan pertandingan yang kita inginkan. Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga esok (malam ini),” jelas pelatih asal Korea Selatan itu.

Dalam lawatannya, Shin Tae-yong membawa seluruh pemain Timnas Indonesia ke Brunei Darussalam untuk melakoni laga leg II, kecuali gelandang serang Marselino Ferdinan. Pemain KMSK Deinze itu tidak dibawa karena cedera dan masih membutuhkan perawatan di Jakarta.