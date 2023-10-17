Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Carlos Tevez, Pelatih yang Minta Pemainnya Kembali Belajar di Sekolah Gara-Gara Tak Bisa 2+2

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:43 WIB
Kisah Carlos Tevez, Pelatih yang Minta Pemainnya Kembali Belajar di Sekolah Gara-Gara Tak Bisa 2+2
Carlos Tevez, legenda sepakbola Argentina yang kini jadi pelatih (Foto: Twitter/argentina)
A
A
A

KISAH Carlos Tevez, pelatih yang minta pemainnya kembali belajar di sekolah gara-gara tak bisa menghitung hasil 2+2 akan diulas Okezone. Sebelum jadi juru taktik, Carlos Tevez merupakan seorang penyerang yang cepat, ulet, kuat, pekerja keras dan dinamis di masa jayanya.

Selain mampu bermain sebagai striker, pria asal Argentina itu juga bisa dimainkan sebagai pemain sayap, penyerang kedua, atau sebagai gelandang serang. Carlos Tevez menghabiskan tujuh tahun di Liga Inggris bersama West Ham United, Manchester United, dan Manchester City.

Carlos Tevez

Tercatat, Carlos Tevez sukses memenangkan dua gelar Liga Inggris, Piala Liga Inggris dan Liga Champions selama berada di Old Trafford. Eks pemain Timnas Argentina itu kemudian memenangkan Liga Inggris dan Piala FA bersama Manchester City.

Setelah berkarier di Liga Inggris, Carlos Tevez berangkat ke Juventus di mana dia memenangkan gelar Liga Italia berturut-turut. Pada akhirnya, ia memutuskan pensiun sebagai pemain sepakbola profesional pada pertengahan 2022 lalu.

Kini, Carlos Tevez menjadi pelatih klub Primera División atau Liga Argentina yakni Independiente. Pria 39 itu menjadi pelatih Independiente pada Agustus 2023 dan membuat klub berkembang pesat di bawah kepemimpinannya.

Terbukti, Independiente saat ini duduk di urutan kedua Divisi Primera Argentina 2023 setelah meraih empat kemenangan dan tiga kali seri dari delapan pertandingan pembukaan mereka. Meski hasil yang mengesankan, Tevez merasa tidak senang dengan kecerdasan beberapa anggota skuadnya.

Awalnya, Tevez berbicara tentang filosofinya yang dibesarkan di daerah miskin di Buenos Aires. "Kami melakukan latihan kecepatan dalam latihan yang memiliki unsur ilmu saraf. Ketika seorang pemain kelelahan secara fisik, saya memintanya untuk memecahkan masalah," kata Tevez, mengutip dari The Sun.

Kemudian, Carlos Tevez mencoba mengetes para pemainnya saat berada di bawah tekanan. Ia menanyakan jawaban 2+2 kepada para pemainnya dalam upaya untuk melihat bagaimana mereka mengatasi tekanan.

